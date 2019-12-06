Греция назвала попытки Турции разграничить морские зоны незаконными

Греция считает незаконной и не имеющей юридической силы попытку Турции разграничить морские зоны путем подписания соглашения с Ливией, заявил греческий МИД.
Турция и правительство национального согласия Ливии подписали в конце ноября меморандум по морским зонам. Афины заявили, что меморандум нарушает суверенитет страны, в пятницу МИД Греции сообщил о высылке посла Ливии.
«Публикация координат попытки разграничения морских зон путем подписания соглашения между Турцией и Ливией подтверждает грубое нарушение Международного морского права и суверенных прав Греции и других государств», — говорится в сообщении МИД Греции.