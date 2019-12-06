Греция назвала попытки Турции разграничить морские зоны незаконными

Греция считает незаконной и не имеющей юридической силы попытку Турции разграничить морские зоны путем подписания соглашения с Ливией, заявил греческий МИД.
Турция и правительство национального согласия Ливии подписали в конце ноября меморандум по морским зонам. Афины заявили, что меморандум нарушает суверенитет страны, в пятницу МИД Греции сообщил о высылке посла Ливии.
«Публикация координат попытки разграничения морских зон путем подписания соглашения между Турцией и Ливией подтверждает грубое нарушение Международного морского права и суверенных прав Греции и других государств», — говорится в сообщении МИД Греции.
| 2019-12-06T15:34:01+00:00 6 декабря 2019, 17:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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