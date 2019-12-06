Греция назвала попытки Турции разграничить морские зоны незаконными

«Помимо существенных недостатков, эта попытка является незаконной и не имеет юридической силы. Кроме того, это является проявлением преднамеренной напряженности на двустороннем уровне, со странами региона и на региональном уровне», — заявило министерство, отметив, что поэтому попытка разграничить морские зоны однозначно осуждается.(РИА Новости)