Греция и Турция договорились о прямом канале связи по вопросам миграции

Заместитель министра защиты граждан Греции Йоргос Кумуцакос в ходе визита в Анкару обсудил проблемы миграции и выполнения совместной декларации ЕС и Турции от 2016 года, стороны договорились о прямом канале связи по этому вопросу, сообщила пресс-служба министерства защиты граждан.

Кумуцакос отвечает за вопросы миграции. В Анкаре он встретился с министром внутренних дел Турции Сулейманом Сойлу и заместителем министра внутренних дел Исмаилом Цатакли. По инициативе турецкой стороны он также встретился с заместителем министра иностранных дел Турции Явузом Кираном.

«Обсуждения были сосредоточены на проблемах миграции с акцентом на эффективную реализацию Совместной декларации ЕС и Турции 2016 года», — говорится в поступившем в РИА Новости сообщении.