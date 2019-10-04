Греция и Турция договорились о прямом канале связи по вопросам миграции

Заместитель министра защиты граждан Греции Йоргос Кумуцакос в ходе визита в Анкару обсудил проблемы миграции и выполнения совместной декларации ЕС и Турции от 2016 года, стороны договорились о прямом канале связи по этому вопросу, сообщила пресс-служба министерства защиты граждан.
Кумуцакос отвечает за вопросы миграции. В Анкаре он встретился с министром внутренних дел Турции Сулейманом Сойлу и заместителем министра внутренних дел Исмаилом Цатакли. По инициативе турецкой стороны он также встретился с заместителем министра иностранных дел Турции Явузом Кираном.
«Обсуждения были сосредоточены на проблемах миграции с акцентом на эффективную реализацию Совместной декларации ЕС и Турции 2016 года», — говорится в поступившем в РИА Новости сообщении.
Дискуссии проходили в хорошей атмосфере, были откровенными и касались всех аспектов проблемы, отметили в министерстве.(РИА Новости)
| 2019-10-04T10:01:31+00:00 4 октября 2019, 12:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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