Греция хочет, чтобы беженцев переселили в другие страны ЕС

Министр миграционной политики Греции Димитрис Витсас в воскресенье, 2 июня, потребовал переселить соискателей статуса беженца в другие европейские страны. По мнению Витсаса, чьи слова приводит Welt am Sonntag, Греция может ежегодно рассматривать не более 20 тысяч запросов, однако в 2018 году таковых было около 60 тысяч. Изучение запросов должно быть перераспределено между всеми странами-членами Евросоюза, полагает греческий министр. «Если страна, где беженцы пересекают границу ЕС, уже рассмотрела определенное количество заявлений, следующие запросы должны переходить к другим странам. И эти беженцы должны быть переселены в те страны», — заявил Витсас.

Димитрис Витсас отверг подозрения, что греческие ведомства работают недостаточно эффективно. «Правительство Греции делает все возможное», — заявил он. Министр указал, что ситуация превышает возможности страны. «Мы же не несем ответственность за нынешнее тяжелое положение с беженцами», — добавил Витсас. Он также обвинил Брюссель в том, что ЕС оставил Грецию один на один с проблемой. «Я считаю, что политика ЕС ограничена национальными интересами», — полагает Димитрис Витсас, что является «большой проблемой», сообщает Русская Служба DW.