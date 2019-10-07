Грета Тунберг вновь изменила статус в соцсети

Шведская школьница и эко-активистка Грета Тунберг в очередной раз изменила статус на своей странице в твиттере Twitter, который был переписан после того, как президент России Владимир Путин отреагировал на ее выступление в ГА ООН.

На прошлой неделе российский лидер отметил, что Тунберг — «добрая девочка и очень искренняя», но добавил, что активистке не объяснили, что «современный мир сложен и многообразен».

На следующий день после слов Путина активистка добавила в свой профиль новое описание: «Добрая, но плохо информированная девочка».

В понедельник, 7 октября, она вновь изменила его: «16-летняя эко-активистка с синдромом Аспергера».