Грета Тунберг получила Международную детскую премию мира

Шведская школьница и эко-активистка Грета Тунберг стала лауреатом Международной детской премии мира, вручаемой детской правозащитной организацией KidsRights.

Согласно заявлению на сайте организации, вместе с Гретой премию получила также юная камерунская правозащитница Дивина Малум, которая начала движение Children for Peace в своей стране, чтобы повысить осведомленность детей о вооруженных группировках и призвать их активнее участвовать в построении мира в Камеруне.

«Без сомнения, и Грета, и Дивина влияют на будущее многих детей. Они по праву стали обладателями Международной детской премии мира», — заявил основатель организации и председатель экспертного комитета Марк Дулларт.

Официальная церемония награждения пройдет 20 ноября в Гааге во Всемирный день ребенка. (РИА Новости)