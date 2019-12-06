Грета Тунберг больше не верит в борьбу экоактивистов

Шведская экоактивистка Грета Тунберг пожаловалась на то, что не видит реальных результатов экоактивизма и не считает разумным продолжать борьбу за окружающую среду школьными методами. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Тунберг, никаких реальных действий после школьных забастовок нет: объем углекислого газа не уменьшается, а лишь растет.

«Если посмотреть с определенной точки зрения, мы не добились ничего», — призналась активистка.

Однако она считает, что экоактивисты уже достигли многого. В частности, возрос интерес подростков и взрослых к экоактивизму.