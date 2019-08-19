Greenpeace составил рейтинг стран по выбросам диоксида серы

Россия заняла второе место по выбросам в атмосферу вредного для здоровья человека диоксида серы (SO2) в 2018 году, уступив только Индии, на третьей строчке Китай, говорится в докладе Greenpeace, передает РИА Новости.

Индия выбросила за год в атмосферу 4586 килотонн двуокиси серы, это свыше 15% от общего количества на планете. Вклад России, совпадающий с данными Минприроды, — 3683 килотонны, Китая — 2578 килотонн. Далее следуют Мексика, Иран и Саудовская Аравия и ЮАР, также превысившие отметку в 1000 килотонн.

Согласно приведенному в докладе Greenpeace графику, Китай и Россия демонстрируют снижение выбросов диоксида за последние 10 лет, а Индия — 65-процентный рост.

Самой «горячей» точкой выбросов SO2 стал Норильск с показателем 1898 килотонн в год, что в 4,5 раза больше, чем все США. Далее следует южноафриканский город Криэль (714), где работает угольная электростанция, замыкает тройку регион Загрос в Иране (614).

Как уточняет Greenpeace, содержание SO2 в воздухе является одним из ключевых показателей чистоты воздуха. Выбросы оксида серы сопровождают сжигание угля и нефти в процессе промышленного производства. Влияние на здоровье человека оксида серы может быть выражено как в прямом воздействии этого токсичного газа на организм, так и через взаимодействие SO2 с мельчайшими частицами пыли PM2.5.

«Диоксид серы — одна из основных причин высокой заболеваемости и смертности во всем мире, связанных с загрязнением воздуха. По данным ВОЗ, воздействие диоксида серы в концентрациях, выше предельно допустимых, может приводить к существенному увеличению различных болезней дыхательных путей», — сообщил РИА Новости руководитель проекта энергетической программы Гринпис России Рашид Алимов.