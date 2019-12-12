Greenpeace провел акцию в защиту климата перед саммитом ЕС

Порядка 60 активистов экологической организации Greenpeace провели в четверг несогласованную акцию у здания Евросовета, где пройдет саммит ЕС, некоторым из них в альпинистском снаряжении удалось взобраться на фасад и растянуть баннер «Климатическая чрезвычайная ситуация».

Акция прошла рано утром, задолго до планируемого начала переговоров. В настоящее время здание оцеплено полицией, журналисты выстроились в очередь для прохождения контроля безопасности на входе. На фасаде никаких следов акции уже не осталось. Технический персонал здания «Европа» подтвердил РИА Новости, что несколько человек утром взобрались на стену и вывесили большой баннер, после чего жгли файеры.