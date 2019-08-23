Greenpeace и WWF бойкотируют саммит G7

Группа французских неправительственных экологических организаций Réseau action climat, в которую входят Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы (WWF), приняла решение бойкотировать саммит G7 в Биаррице.

«Елисейский дворец решил ограничить число аккредитаций для НПО на исторически низком уровне и держать их в стороне от саммита. Это решение создает опасный прецедент, который мы не можем принять», — говорится в коммюнике экологов.

Отмечается, что власти Франции выдали значки для прессы лишь 25 представителям Réseau action climat, хотя в предыдущие годы на подобных мероприятиях были аккредитованы до 100 активистов.

Радиостанция France Info также сообщает, что выделенные аккредитации не имели допуска в «красную зону», где проходят основные дискуссии форума.