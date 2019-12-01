Греческий министр покинул церемонию открытия газопровода в Турции

Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP), передает телеканал Skai.

Эрдоган на церемонии в Эдирне заявил, что Турция не прекратит разведку и бурение на шельфе Кипра и в кипрской ИЭЗ. По его словам, в Средиземном море нарушаются права турок-киприотов на владение энергоносителями в шельфе острова, Анкара «действует в рамках международных прав, и сейчас никакие крики и вопли не заставят» Турцию отвести оттуда корабли, которые занимаются разведкой. Эрдоган также выступил в защиту подписанного меморандума с Ливией по морским границам. Турция и международно признанное правительство Ливии, которое контролирует Триполи, подписали соглашение о военном сотрудничестве и меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон.

«Я поехал в качестве представителя правительства Греции по очень конкретной теме: трубопровод TANAP будет соединен с Трансадриатическим трубопроводом TAP. Таким образом, у нас была причина присутствовать на открытии. С того момента, как господин Эрдоган начал говорить о проблемах, не связанных с открытием трубопровода, я счел очевидным, что я должен уйти», — сказал Иконому. (РИА Новости)