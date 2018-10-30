Гражданское мужество азербайджанцев в Грузии

В воскресенье в Грузии прошли выборы президента, который избирается сроком на шесть лет. Итоги выборов показали, что будет второй тур.

«В настоящее время подсчитаны данные с 3703 участков, что является почти 100% бюллетеней… Григол Вашадзе набирает 37,74% голосов, Саломе Зурабишвили — 38,63%… Скорее всего, состоится второй тур выборов», — заявила председатель ЦИК страны Тамара Жвания на брифинге.

Второй тур должен состояться не позднее, чем через две недели после официального объявления результатов голосования.

Данные выборы не могли не касаться Азербайджана и азербайджанцев, проживающих в Грузии. Как рассказал # политолог Гела Васадзе, в Марнеули, несмотря на низкую явку избирателей, победила Зурабишвили, а вот в Гардабани победил Вашадзе, благодаря Рамину Байрамову.

«Во втором туре психологическое и электоральное преимущество у Вашадзе. Я даже скажу так, что оппозиция во втором туре может проиграть только лишь самой себе. То есть, если они начнут делить шкуру еще не убитого медведя. А так в целом сейчас пошел процесс объединения оппозиции», — сказал эксперт.

Говоря о предпочтении азербайджанцев на данных выборах, эксперт заявил, что голоса в целом поделились.

«Если мы возьмем Марнеули, то тут 48% проголосовало за Зурабишвили и 39% Вашадзе, в Больниси, где также проживают азербайджанцы, 59% проголосовали за Зурабишвили и 31% за Вашадзде, если мы возьмем Гардабанский район, вот тут уже 42% за Вашадзде, и только 40% за Зурабишвили. В этом огромная заслуга Рамина Байрамова, который вернулся в политику, мобилизовал электорат проголосовать за оппозицию» — отметил аналитик.

Как подчеркнул Васадзе, со стороны, этнических меньшинств голосовать за оппозицию в Грузии требует гражданского мужества.

«Так как понятно, что это сельскохозяйственные районы, и они зависят от власти и прежде всего от местной власти. Легко голосовать за оппозицию в Тбилиси, а какого это делать в деревне, где вся деревня зависит от местной власти. Поэтому то, что сделал Рамин Байрамов в Гардабани это то, что нужно подчеркнуть.

Вообще по этим выборам нужно отметить две вещи: первая – это то, что в истории Грузии, оппозиция, благодаря усилиям Георгия Вашадзе и команды, смогла создать систему минимизации использования властями административного ресурса, и второе – это то, что Рамин Байрамов смог в Гардабани, в месте компактного проживания азербайджанцев, победить власть. Что касается второго тура, то тут, все преимущество у оппозиции», — резюмировал он.

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