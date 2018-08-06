Гражданская война в Южном Судане закончилась

Президент Южного Судана Салва Киир и лидер повстанцев, бывший вице-президент Риек Машар Тени, подписали окончательное соглашение о прекращении огня и разделе полномочий, сообщает Reuters.

«Как президент Южного Судана я заявляю всем, что соглашение, подписанное сегодня, должно положить конец войне и конфликтам в нашей стране», − отметил президент.

По его мнению, нынешнее соглашение между его правительством и повстанческой группировкой увенчается успехом, так как, в отличие от всех предыдущих, оно не было навязано извне.

Согласно договору, Машар возвращается на должность вице-президента. Посредническую роль в заключении мира сыграл Судан.

Напомним, Южный Судан обрел независимость от Судана в 2011 году, но через два года между правительством во главе с Кииром и повстанческим движением во главе с Мачаром началась гражданская война.

По данным ООН, за время конфликта в Южном Судане погибли свыше десяти тысяч человек, более 2,2 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.

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