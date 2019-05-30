Гражданин Польши обещал больше на посещать оккупированные территории

Гражданин Польши Пиотр Леониак обратился в министерство иностранных дел Азербайджана с просьбой исключить его из списка иностранцев, незаконно посетивших оккупированные территории страны, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

В письме он отметил, что уважает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках международно признанных границ, а также законы и порядки страны, что не был проинформирован о последствиях визита, и что в будущем воздержится от незаконных визитов на оккупированные азербайджанские территории.

Обращение Пиотра Леониака было рассмотрено в установленном порядке, и принято решение об исключении его имени из списка нежелательных лиц.