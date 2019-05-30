Гражданин Польши обещал больше на посещать оккупированные территории

Гражданин Польши Пиотр Леониак обратился в министерство иностранных дел Азербайджана с просьбой исключить его из списка иностранцев, незаконно посетивших оккупированные территории страны, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

В письме он отметил, что уважает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках международно признанных границ, а также законы и порядки страны, что не был проинформирован о последствиях визита, и что в будущем воздержится от незаконных визитов на оккупированные азербайджанские территории.

Обращение Пиотра Леониака было рассмотрено в установленном порядке, и принято решение об исключении его имени из списка нежелательных лиц.

| 2019-05-30T14:32:29+00:00 30 мая 2019, 16:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss