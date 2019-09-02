Гражданин Казахстана задержан в бакинском аэропорту

Гражданин Казахстана, собирающийся вылетать рейсом Баку-Москва, не задекларировал имеющуюся при нем валюту, проходя таможенный контроль в Международном аэропорту Гейдар Алиев, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК).

После прохождения таможенного и паспортного контроля гражданин вошел в стерильную зону. Рентгеновский аппарат показал изображения валюты в багаже. После этого пассажир был задержан, и препровожден в комнату проверки для осмотра ручной клади. Во время проверки в кошельке и сумке было обнаружено 3 миллиона 531 тысяча 350 российских рублей, а также 6 253 долларов США и 400 манатов.

По факту проводится расследование.

| 2019-09-02T14:19:43+00:00 2 сентября 2019, 15:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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