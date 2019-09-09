Гражданин Армении получил в России срок за вербовку для ИГ

Московский окружной военный суд признал гражданина Армении Ашота Григоряна виновным в вовлечении несовершеннолетнего в деятельность террористической организации «Исламское государство», передает ТАСС.

Противоправную деятельность Григоряна, который уже отбывал наказание в виде заключение под стражу на 10 лет, выявили сотрудники Управления ФСБ России по Владимирской области.

«В ходе дальнейшего расследования противозаконной деятельности Григоряна А. М. выявлен эпизод вовлечения им в деятельность запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ несовершеннолетнего, который, попав под его влияние, выехал на территорию Сирии для участия в боевых действиях на стороне террористов», — заявили в пресс-службе УФСБ по Владимирской области.

Отмечается, что окончательная мера наказания для Ашота Григоряна была определена в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

| 2019-09-09T17:23:31+00:00 9 сентября 2019, 20:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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