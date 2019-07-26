Граждане Турции будут чаще приезжать в Азербайджан

Визовый режим между Азербайджаном и Турцией будет отменен с 1 сентября текущего года. Теперь граждане этой страны с общегражданскими паспортами будут беспрепятственно въезжать в Азербайджан и пребывать на территории нашей страны в течение 30 дней. После этого срока они должны либо покинуть территорию страны, либо же зарегистрироваться для дальнейшего пребывания.

Кстати отметить, Анкара в 2007 году в одностороннем порядке отменила визовый режим для наших граждан и в настоящее время срок безвизового пребывания азербайджанцев на территории Турции составляет 30 дней.

Односторонний визовый режим с Турцией был отменен после периода колебаний, — сказал по этому поводу специалист Центра экономического и социального развития (ЦЭСР) Рашад Гасанов. С его слов, эта проблема осуждалась в братской стране и к счастью ушла в историю двусторонних отношений. «В целом же упомянутый шаг привнесет новое дыхание в туристический сектор Азербайджана, поспособствует углублению экономических и торговых отношений между нашими странами», — уверен экономист.

Говоря о перспективах этого решения для местной сферы гостеприимства, он отметил, что в минувшем году средний турист из Турции потратил в Азербайджане 578 долларов (983 маната). Общий расход гостей из братской страны составил 263 млн. манатов. По общим подсчетам, на долю турецких путешественников пришлось 9,4% всех доходов туристической отрасли. Наконец, в минувшем году турецкие туристы потратили в зарубежных странах 4,9 млрд. долларов и 3,2% этой суммы пришлись на Азербайджан.

«Даже если принять во внимание, что существующие статистические данные не полностью отражают реальную картину, напрашивается вывод, что они не отражают реального потенциала, развитию которого способствуют общие традиции, язык, религия и давние корни добрососедства между Азербайджаном и Турцией», — Гасанов уверен, что визовый режим для граждан братской страны, приезжающих в Азербайджан, препятствовал этому. С его слов, устранение препон, безусловно, будет содействовать росту числа туристов, приезжающих к нам из этой страны.

«Я хотел бы поздравить всех туристов с этим событием, — сказал он. — Надеюсь, что наша страна должным образом подготовится к возможному росту числа туристов».

Между тем, по мнению специалиста по вопросам миграции Азера Аллахверанова, ожидаемый с 1 сентября безвизовый режим с Турцией является в большей степени политическим шагом. Эксперт ожидает, что это долгожданное решение окажет благоприятное влияние на желание граждан соседней страны посетить Азербайджан, однако резких, так сказать, масштабных изменений в контексте миграционных процессов не предвидится.

«Безусловно, с отменой виз граждане Турции будут чаще ездить в Азербайджан, ведь им не придется больше сталкиваться с различными административными препонами, как то оформление разрешения, выплата государственной пошлины и пр. И хотя для гостей из этой соседней страны визовый режим был мягче, а пошлина на порядок ниже, все же необходимость оформления виз не содействовала росту числа приезжающих. Теперь же ситуация изменится в лучшую сторону», — сказал он.