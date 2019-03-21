Граждане Грузии, проживающие за рубежом, получат новые паспорта бесплатно

Проживающие за рубежом граждане Грузии, которым по разным причинам может понадобиться новый паспорт, смогут бесплатно получить его в мае, заявила министр юстиции Тея Цулукиани в парламенте, сообщает sputnik-georgia.ru.
Акция будет длиться в течение месяца по случаю Дня независимости Грузии, который отмечается 26 мая.
«Я надеюсь, что министерство иностранных дел поддержит нас, и паспорт гражданина Грузии будет выдаваться нашим соотечественникам бесплатно – это еще одна акция», — сказала министр.
В 2018 году Минюст Грузии провел подобную акцию в разных консульствах страны. Тогда паспорт можно было получить со скидкой 70% — за 50 долларов. Этой акцией, по словам министра, воспользовались 5 тысяч человек.