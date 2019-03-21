Граждане Грузии, проживающие за рубежом, получат новые паспорта бесплатно

Проживающие за рубежом граждане Грузии, которым по разным причинам может понадобиться новый паспорт, смогут бесплатно получить его в мае, заявила министр юстиции Тея Цулукиани в парламенте, сообщает sputnik-georgia.ru.

Акция будет длиться в течение месяца по случаю Дня независимости Грузии, который отмечается 26 мая.

«Я надеюсь, что министерство иностранных дел поддержит нас, и паспорт гражданина Грузии будет выдаваться нашим соотечественникам бесплатно – это еще одна акция», — сказала министр.

В 2018 году Минюст Грузии провел подобную акцию в разных консульствах страны. Тогда паспорт можно было получить со скидкой 70% — за 50 долларов. Этой акцией, по словам министра, воспользовались 5 тысяч человек.

| 2019-03-21T19:07:42+00:00 21 марта 2019, 19:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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