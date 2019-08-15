Граждан США призвали соблюдать осторожность при поездках в Гонконг

Госдепартамент США выпустил предупреждение, касающееся поездок в Гонконг. В документе содержится призыв к «повышенной осторожности… что связано с массовыми беспорядками», сообщает Голос Америки.

Напомним, что уже более двух месяцев в Гонконге продолжаются протестные выступления. В среду возобновил работу гонконгский международный аэропорт, по количеству авиарейсов занимающий одно из первых мест в мире.

В течение двух предыдущих дней работа аэропорта, захваченного демонстрантами, была парализована.

| 2019-08-15T00:44:20+00:00 15 августа 2019, 04:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss