Граждан США призвали соблюдать осторожность при поездках в Гонконг

Госдепартамент США выпустил предупреждение, касающееся поездок в Гонконг. В документе содержится призыв к «повышенной осторожности… что связано с массовыми беспорядками», сообщает Голос Америки.

Напомним, что уже более двух месяцев в Гонконге продолжаются протестные выступления. В среду возобновил работу гонконгский международный аэропорт, по количеству авиарейсов занимающий одно из первых мест в мире.

В течение двух предыдущих дней работа аэропорта, захваченного демонстрантами, была парализована.