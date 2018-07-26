Границу Испании пересекли более 600 марокканских нелегалов

Около 800 мигрантов попытались пересечь границу между Марокко и испанским анклавом Сеута через высокие заборы, 602-м из них это удалось, в столкновениях пострадали 15 сотрудников правоохранительных органов, сообщает Гражданская Гвардия Испании.

Пятеро из пострадавших правоохранителей доставлены в больницы.

Мигранты предприняли попытку пересечь высокие семиметровые заборы, отделяющие Марокко от Испании, в 6.35 (7.35 мск). Они забрасывали представителей правоохранительных органов известью, камнями, палками, «коктейлями Молотова», фекалиями и гашишем, спрей использовали в качестве огнеметов. Колючую проволоку на заборах мигранты пытались срезать при помощи «болгарок», ножниц и молотков.

Уже на испанской территории они забросали камнями автомобили Гражданской Гвардии.

В центре временного пребывания находятся 586 мигрантов, еще 16 — в больнице.

Ранее Красный Крест заявил, что к его сотрудникам обратились 592 человека, которым удалось пересечь границу, 132 из них получили ранения и травмы, одиннадцать мигрантов были доставлены в больницы.

С начала года через анклавы Мелилья и Сеута, по данным Международной организации по миграции, в Испанию попали 3125 мигрантов, не включая тех, которые пересекли границу в четверг.

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