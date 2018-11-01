Гран-при «Формулы-1» впервые пройдет во Вьетнаме в 2020 году

Этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» впервые пройдет во Вьетнаме в апреле 2020 года. Как передает ТАСС, об этом сообщает AFP со ссылкой на официальное письмо муниципалитета Ханоя.

Согласно источнику, этап «Формулы-1» проведут в Ханое.

Текущий чемпионат «Формулы-1» состоит из 21 этапа. В 2018 году осталось провести две гонки — 11 ноября пройдет Гран-при Бразилии, 25 ноября состоится Гран-при Абу-Даби. Чемпионом 2018 года досрочно стал британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон, завоевавший пятый титул в карьере.

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| 2018-11-01T20:35:03+00:00 2 ноября 2018, 01:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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