Гран-при Бельгии: Хэмилтон выиграл квалификацию

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон показал лучшее время квалификации Гран-при Бельгии.
Вторым финишировал Себастьян Феттель из команды Феррари, а третьим неожиданно пришел пилот Форс Индия Эстебан Окон.
Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалификация
1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — 1.58,179
2. Себастьян Феттель (Феррари) — +3,672
3. Эстебан Окон (Форс Индия) — +3,672
4. Серхио Перес (Форс Индия) — +3,715
5. Ромен Грожан (Хаас) — +3,943
6. Кими Райкконен (Феррари) — +4,492
7. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — +4,590
8. Даниэль Риккардо (Ред Булл) — +4,760
9. Кевин Магнуссен (Хаас) — +6,754
10. Валттери Боттас (Мерседес)
Отметим, что лучшим в третьей практике Гран-при Бельгии был Себастьян Феттель, пишет korrespondent.net.38 просмотров