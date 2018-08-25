Гран-при Бельгии: Хэмилтон выиграл квалификацию

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон показал лучшее время квалификации Гран-при Бельгии.

Вторым финишировал Себастьян Феттель из команды Феррари, а третьим неожиданно пришел пилот Форс Индия Эстебан Окон.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалификация

1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — 1.58,179
2. Себастьян Феттель (Феррари) — +3,672
3. Эстебан Окон (Форс Индия) — +3,672
4. Серхио Перес (Форс Индия) — +3,715
5. Ромен Грожан (Хаас) — +3,943
6. Кими Райкконен (Феррари) — +4,492
7. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — +4,590
8. Даниэль Риккардо (Ред Булл) — +4,760
9. Кевин Магнуссен (Хаас) — +6,754
10. Валттери Боттас (Мерседес)

Отметим, что лучшим в третьей практике Гран-при Бельгии был Себастьян Феттель, пишет korrespondent.net.

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| 2018-08-25T20:08:41+00:00 25 августа 2018, 20:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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