Гран При Азербайджана выиграл в голосовании на лучшую гонку

Этап Формулы 1 в столице Азербайджана Баку набрал 62% в борьбе с Гран При Великобритании за звание самого зрелищной гонки первой половины сезона.

В официальном Twitter чемпионата было проведено поэтапное голосование – с полуфиналами и финалом.

Немецкий этап в Хоккенхайме проиграл в 1/2 финала гонке в Сильверстоуне, а победа Даниэля Риккардо в Китае уступила великолепному этапу в Азербайджане.

В финальном сражении гонка в Баку выиграла у Сильверстоуна со счетом 62%–38%.

И это не удивительно – достаточно вспомнить аварию и двойной сход пилотов Red Bull Racing, отчаянную, но неудачную попытку Себастьяна Феттеля вернуть себе первое место после рестарта, и сход Валттери Боттаса после наезда на обломки. Именно так Льюис Хэмилтон одержал свою первую победу в сезоне. А на подиум впервые в этом году поднялся гонщик из-за пределов первой тройки команд – Серхио Перес.

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