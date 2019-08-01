Град нанес ущерб азербайджанским селам в Грузии

Сильный ветер и град в Грузии привели к ряду проблем в нескольких селах компактного проживания азербайджанцев — Болниси.

Как сообщает грузинское бюро Report, первый заместитель главы ИВ района Буба Гобеджишвили и руководитель департамента инфраструктуры Константин Кордзадзе совместно ознакомились с ситуацией в Хатисопели, Мамхути (Сарачлы) и Талавер (Фахрали).

В результате стихийного бедствия пострадали кровельные покрытия в селах Хатисопели и Талавер, а также серьезно пострадали посевные участки в селе Мамхути.

Создана специальная комиссия для определения нанесенного населению ущерба. После заключения комиссии населению будет оказана соответствующая помощь.