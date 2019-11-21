Грабители проникли в дом патриарха Варфоломея в Стамбуле

Неизвестные в масках забрались в дом константинопольского патриарха Варфоломея, когда его не было, сообщает «Анатоли».

Уточняется, что три человека незаконно проникли в частный дом священнослужителя 16 ноября. Неизвестных засняли камеры видеонаблюдения и увидела экономка.

Предполагается, что злоумышленники что-то искали в доме патриарха Варфоломея. После непродолжительных обысков они ушли.

По некоторым данным, после проникновения неизвестных у патриарха ничего не пропало.

В настоящее время этим делом занимается полиция.(Газета.Ru)

| 2019-11-21T07:50:03+00:00 21 ноября 2019, 10:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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