Грабители проникли в дом патриарха Варфоломея в Стамбуле

Неизвестные в масках забрались в дом константинопольского патриарха Варфоломея, когда его не было, сообщает «Анатоли».

Уточняется, что три человека незаконно проникли в частный дом священнослужителя 16 ноября. Неизвестных засняли камеры видеонаблюдения и увидела экономка.

Предполагается, что злоумышленники что-то искали в доме патриарха Варфоломея. После непродолжительных обысков они ушли.

По некоторым данным, после проникновения неизвестных у патриарха ничего не пропало.

В настоящее время этим делом занимается полиция.(Газета.Ru)