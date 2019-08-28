ГПС Азербайджана продемонстрировала автоматическое оружие, стреляющее под водой

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана в ходе состоявшейся в Баку военной выставке продемонстрировала автоматическое оружие, стреляющее под водой, сообщает в среду Trend.

Подводный автомат АПС является оружием российского производства. Автомат использует специальные патроны калибра 5,66×39 мм и весит 3,14 килограмма. Магазин оружия рассчитан на 26 патронов, патроны данного автомата отличаются от стандартных автоматных, и оснащённой игловидной пулей длиной 120 мм.

Подводный автомат может уничтожить цель на расстоянии до 40 метров на глубине 11 метров, на расстоянии до 20 метров на глубине 20 метров, и на расстоянии 11 метров на глубине 40 метров. На суше же автомат может поразить цель на расстоянии 30 метров.

Данный вид стрелкового вооружения находится на вооружении ГПС и используется для охраны морских границ Азербайджана.