«Говорит Баку» и свежий взгляд на Villa Petrolia: новая выставка удивит посетителей

В Музее азербайджанской живописи XX-XXI веков представлена новая экспозиция, подготовленная Пространством современного искусства YARAT.

Выставка под названием «Говорит Баку: 1900-1940-е годы» объединила творчество таких выдающихся мастеров азербайджанской живописи, как Исмаил Ахундов, Азим Азимзаде, Лятиф Фейзуллаев, Гасан Хаквердиев, Али бек Гусейнзаде, Гейсяр Кашиева, Бахруз Кенгерли, Рустам Мустафаев, Али Расим Мухтаров, Адиль Казиев, Алекпер Рзакулиев, Октай Садыхзаде, Салам Саламзаде, Садыг Шарифзаде, Таги Тагиев, Газанфар Халыгов, Камиль Ханларов, а также поэтов: Микаила Рафили, Джафара Джабарлы, Ахмеда Джавада, Сеида Гусейн Садыга, Микаила Мушфига и др.

Как сообщает «Зеркало», кураторами выставки являются Суад Гараева-Малеки и Фарах Алекперли, исследование провела Захра Мамедова.

В экспозиции — произведения живописи и графики, созданные в период от начала XX века до II мировой войны, а также образцы литературы, архивной хроники и документов, запечатлевшие дух того времени.

Организаторы выставки подчеркивают, что 1900-1940-е годы вошли в историю Азербайджана как этап, богатый политическими, культурными и социально-экономическими событиями.

Напряженная политическая обстановка в занимающем сложное геополитическое положение Азербайджане оказывала влияние на все сферы общества.

Углубляются общественно-политические процессы, зародившиеся в начале века, а начиная с 20-х годов советским режимом активно насаждается теория социального идеализма, ведется скрытая борьба против симпатий по отношению к национальной государственности, демократии и пантюркизму…

На фоне подобных событий изобразительное искусство страны переживает наиболее важный и решающий этап своей истории. Преобразуются формы искусства и его тематика, появляются новые виды творчества, новые жанры. Незначительные изменения, происходящие в обществе, находят отклик в образцах литературы и публицистики, появляются стихи, поэмы, пьесы и статьи актуальной тематики.

Отныне декоративность, характерная для изобразительного искусства вплоть до начала XX века, сменяется традициями школы реализма. После установления советского режима, благодаря обучению русской художественной школы, за короткое время азербайджанские художники переходят от плоскостного изображения к объемности.

По мере овладения новыми средствами самовыражения, меняется и круг тем, к которым обращаются художники. Переходя от оформительства к документированию и сюжетным конструкциям, произведения нового века приобретают историческую значимость.

В них отражается содержание национальной принадлежности, национальной идентификации, в сатирической форме отображаются проблемы отсталости и безграмотности. Приобретая особое место, вопрос свободы женщины превращается в тему, которая разрабатывается одновременно и в изобразительном искусстве, и в литературе, в статьях и стихах, наполненных национальным духом.

Выставка «Говорит Баку: 1900-1940-е годы», будучи голосом того периода, разворачивает отражение в искусстве таких сфер, как политика, общество, литература, культура и просвещение.

Выставка составлена из произведений, хранящихся в фондах Азербайджанского национального музея искусств и Азербайджанского музея независимости, а также из архивных документов и рукописей, хранящихся в Национальном архивном Управлении.

В ходе выставки состоится также открытие полученной Пространством современного искусства YARAT в дар от организации Goethe Zentrum инсталляции Villa Petrolia, которую германский художник Марко Монтиэль-Сото соорудил перед входом в Музей азербайджанской живописи XX-XXI веков.

Произведение основано на исследованиях, проведенных художником, и названо так в честь знаменитой усадьбы в Баку. Инсталляция состоит из построенной в период нефтяного бума в Баку башни-вышки, внутри которой демонстрируются собранные художником постеры и видео материалы, отражающие сегодняшние нефтяные реалии Баку.

Выставка продолжит свою работу до 12 апреля. Вход — свободный для всех желающих.