Готовятся Генпланы еще шести городов Азербайджана

Государственный комитет по архитектуре и градостроительству АР работает над разработкой Генеральных планов малых и средних городов Азербайджана. Об этом сказал Trend заместитель председателя Госкомитета по градостроительству и архитектуре Довлатхан Довлатханов.

По его словам, Генпланы малых и средних городов, которые были разработаны еще в Советское время, на 90% обновлены и этот процесс завершится в 2019 году.

«На данный момент мы заключили контракты с нашими местными организациями, которые подключились к разработке документов по шести городам республики. Это малые города — Сааатлы, Сабирабад, Кюрдямир, Дашкесан, Шабран и Тертер», — уточнил Довлатханов.

По словам зампредседателя Госкомитета, в нынешних социально-экономических условиях государство частично финансирует строительство объектов в больших и малых городах страны.

«Государство направляет инвестиции в социально-культурную сферу, в строительство медицинских, образовательных, культурных и спортивных объектов. В строительство жилья и иных объектов инвестиции вкладывает частный сектор. Таким образом, государство создает условия для расширения и реализации возможностей частного сектора, одновременно способствуя созданию комфортной среды проживания для своих граждан», — сказал Довлатханов.

По словам зампредседателя Госкомитета, динамичное развитие малых и средних городов является таким же приоритетным направлением экономической политики государства, также как развитие Баку и других крупных городов Азербайджана.

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