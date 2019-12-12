Готовьте 10 манатов: переходим на страховую медицину

Кажется, дожили! Наконец-то граждане Азербайджана смогут получать квалифицированную медицинскую помощь по страховому полису, не задумываясь о том, во сколько ему обойдется поход к врачу хотя бы за минимальными медицинскими услугами.

По словам заведующего отделом по работе с региональными центрами Госагентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Шукюра Эйвазова, через 20 дней, т.е. с нового года, Азербайджан приступает к четырехэтапному внедрению обязательного медицинского страхования. Пилотный проект будет запущен в 20 северных районах страны и охватит более 2 млн. 200 тыс. человек. Далее проект поэтапно будет распространен на другие регионы. Каждый этап будет реализовываться в соответствующем квартале следующего года: на втором этапе — еще в 17 западных районах, на третьем — в 14 южных районах, а в четвертом квартале заработает в Баку, Сумгайыте и на Абшеронском полуострове.

А с 1 апреля, и это не первоапрельская шутка, начнется взимание с населения взносов на ОМС, причем первые три месяца выплаты с граждан не будут взиматься, государство выделило 902,9 млн. манатов на внедрение ОМС из расчета 90 манатов на душу населения. И что радует, сумма медицинских услуг не будет ограничена этой суммой. Т.е., в течение первых трех месяцев нового года в районах, где начнется внедрение ОМС, все обеспечение возьмет на себя агентство, а с 1 апреля с заработной платы работающих будут взиматься 10 манатов в месяц и эти средства пойдут на оплату медицинских услуг, предоставляемых в медицинских учреждениях.

«Предоставление 90 манатов не означает, что он получит услуги только на эту сумму. Гражданин может воспользоваться всеми услугами предоставленного пакета, без ограничений. Безработные граждане, лица в возрасте до 18 лет и до 23 лет, получающие очное образование, пенсионеры, фермеры, занимающиеся сельским хозяйством, люди, получающие социальное пособие, получат услуги в рамках обязательного медицинского страхования без каких-либо выплат»,- приводит АПА его слова, сказанные в среду на пресс-конференции.

Граждане Азербайджана в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) смогут обращаться в медицинские учреждения за получением базового пакета, который включает 1829 видов медицинских услуг, еще 1186 видов медицинских услуг, не входящих в страховой пакет, предоставляются на платной основе. Какие же виды услуг включены в страховой пакет? Это скорая и неотложная медицинская помощь, услуги семейного врача, амбулаторное обследование и лечение, стационарное лечение, диагностические обследования (УЗИ, КТ, МРТ и т.д.), физиотерапевтические услуги, ведение беременности и роды, хирургические операции (в том числе жизненно необходимые дорогостоящие открытые и закрытые сердечно-сосудистые хирургические операции, кохлеарная имплантация и т.д.) и пр. И все это за 10 манатов в месяц!

При этом, Госагентство по ОМС обещает каждому гражданину медицинские услуги высокого качества, вне зависимости от того, из каких средств оплачивается страховой полис – государственных, личных или средств работодателя. Т.е., страховой полис в медицинских учреждениях, входящих в систему страховой медицины, обеспечивает гражданам равные условия при получении медицинской помощи. Другой вопрос, насколько высоким будет качество предоставляемых медицинских услуг. Ведь оказывать медицинские услуги будут переданные министерством здравоохранения республики Госагентству по ОМС 3042 медицинских учреждения. И медицинский персонал в этих поликлиниках и больницах работает тот же. И качество медицинских услуг в них прежнее. Не станут же бывшие еще вчера в подчинении министерства здравоохранения клиники и их персонал с передачей их «Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями» (TƏBİB), созданном при Госагентстве по ОМС, в одночасье лучше и квалифицированнее. Не секрет, что государственная медицина в нашей стране сегодня оставляет желать лучшего. Несмотря на строительство новых и реконструкцию старых медицинских учреждений, оснащение их дорогостоящим оборудованием, в случае болезни имеющие возможность больные обращаются в частные клиники, куда ушли лучшие специалисты. И если пациент после внедрения ОМС будет привязан к определенному медучреждению без права выбора врача, то в конечном итоге по страховому полису будут обслуживаться только льготные пациенты, страховые взносы за которых платит государство. А имеющие деньги больные продолжат лечиться в частных клиниках или выезжать за рубеж. Со временем, конечно же, и в учреждениях Госагентсва по ОМС будет рост заработных плат, благодаря чему квалифицированные кадры постепенно станут возвращаться в эти клиники. Но случится это не сразу. Шукюр Эйвазов допустил, что застрахованные пациенты по тем или иным причинам могут обратиться в медучреждения, не находящиеся по месту их прописки, но в этом случае оказываемые услуги будут частично платными.

«Бывают случаи, когда лица по различным причинам не могут обратиться в свою районную поликлинику. Конечно, если случай срочный и неотложный, то в подобном случае застрахованные получат медицинскую помощь абсолютно бесплатно. Но если это обследование или стационарное лечение, то в этом случае, согласно законодательству, будет действовать правило совместного финансирования», — сказал он. В случае, если застрахованный обращается в медучреждение не в своем участке, то он должен будет заплатить 5 манатов за обследование и 30 манатов – за стационарное лечение, но если он обращается в медучреждение совершенно в другом регионе, то должен будет выплатить 15 манатов за обследование. «Если стоимость его стационарного лечения составит менее 100 манатов, то оно будет оказано бесплатно, а если более – то застрахованный должен будет доплатить 90 манатов», — добавил Ш.Эйвазов.

А в случае необходимости, по его словам, пациенты могут быть направлены на бесплатное лечение и в частные клиники, с пятью из которых Государственное агентство по ОМС заключило договор. Это — Центральная клиническая больница, Республиканский лечебно-диагностический центр, Бакинский центр здоровья, Гянджинская международная больница и Гянджинский филиал Центральной клиники. Но эта услуга будет доступна не каждому пациенту. Кто сможет воспользоваться услугами частных клиник, пока не ясно. Вот так-то!

Но как бы то ни было, переход к системе медицинского страхования в конечном итоге благодаря росту финансирования за счет страховых взносов будет служить как улучшению качества нашей медицины, так и росту благосостояния медицинских работников. Как скоро это произойдет, покажет время. Мы шли к этой реформе здравоохранения много лет. Закон о медицинском страховании был принят в Азербайджане еще в 1999 году, но вот только сейчас начинается его применение. И, безусловно, внедрение обязательного медицинского страхования будет во благо и больных, и медработников. Ведь ничего лучше мир еще не придумал…