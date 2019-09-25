Готов к печати новый орфографический словарь азербайджанского языка

Новый орфографический словарь азербайджанского языка к концу следующей недели будет готов к печати.

Об этом в среду сказал Trend директор Института языкознания им. Насими Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Мохсун Нагысойлу.

По его словам, в новое издание орфографического словаря включено дополнительно около 4 тысяч слов. «К примеру, это такие слова, как «мультикультурализм», «толерантность», «глобализация», «блогер» «скаут», — отметил директор института.

Нагысойлу добавил, что после 2013 года, когда вышло в свет предыдущее издание орфографического словаря, Институт языкознания издал три словаря. В новый словарь будет включено более 2500 слов из словаря «Новые слова и новые значения», двухтомника «Новые термины».