Готов к печати новый орфографический словарь азербайджанского языка

Новый орфографический словарь азербайджанского языка к концу следующей недели будет готов к печати.

Об этом в среду сказал Trend директор Института языкознания им. Насими Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Мохсун Нагысойлу.

По его словам, в новое издание орфографического словаря включено дополнительно около 4 тысяч слов. «К примеру, это такие слова, как «мультикультурализм», «толерантность», «глобализация», «блогер» «скаут», — отметил директор института.

Нагысойлу добавил, что после 2013 года, когда вышло в свет предыдущее издание орфографического словаря, Институт языкознания издал три словаря. В новый словарь будет включено более 2500 слов из словаря «Новые слова и новые значения», двухтомника «Новые термины».

| 2019-09-25T11:03:09+00:00 25 сентября 2019, 12:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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