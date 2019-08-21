Государство с населением в 10 млн. отчиталось о 1,6 млн. работающих граждан

Государственный комитет статистики Азербайджана, превратившийся в агитационный рупор, сообщил о рекордном росте числа наемных работников в экономике страны.

По данным источника, количество наёмных работников в экономике Азербайджана по состоянию на начало июля, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,4 процента, превысило 1,6 миллиона человек. Из них 903,4 тысячи были заняты в государственном, а 710,3 тысячи — в частном секторе.

Из общего количества работающих 20,6% трудились в сфере образования, 18% — в торговле, 13,2% — в промышленности, 8,3 % — в области здравоохранения и социальных услуг. Ещё 6,9 % тружеников заняты в сфере государственного управления и обороны, 7,5% — в строительстве, 4,6% — на транспорте и в складском секторе.

Рост рабочих мест правительственные источники объясняют эффективностью мер по применению льготного налогообложения, а также повышения прозрачности деятельности предпринимателей и появлению новых рабочих мест. По свидетельству Минналогов, в частном секторе зарегистрировано свыше 77 тыс. трудовых договоров — 75% заключенных за этот период трудовых договоров по стране. Кроме того, по сводкам Госкомстата, в первой половине текущего года открылось 92 тыс. новых рабочих мест.

При этом тот же источник сообщает, что с начала текущего года численность населения страны увеличилась на 38 118 человек, или на 0,4 процента, составив 10 миллионов 19 тысяч 575 по состоянию на 1 июля. Таким образом, на 10 с лишним млн. населения Азербайджана приходится лишь 1,6 млн. официально занятых граждан.

Для сравнения, в Беларуси численностью населения в 9 миллионов 501 тыс. количество занятых в экономике страны превышает 4 млн. человек. И это несмотря на то, что уровень занятости населения постоянно падает. Статистическое ведомство Казахстана — страны с населением в 18 млн. человек анонсирует количество занятого населения на уровне 8,3 млн.

Невысокие показатели официальной занятости объясняются тем, что в Азербайджане легальный рынок труда охватывает лишь одну треть занятого населения. Оформленные трудовые отношения имеют в нашей стране 1,6 млн. человек, тогда как, по данным независимых источников, порядка 4,5 млн. граждан юридически не значатся как занятые. Получается, что Госкомстат оперирует лишь малой толикой имеющихся на руках официальных данных, делая на этой основе далеко идущие выводы о растущих зарплатах и улучшающемся благосостоянии населения.