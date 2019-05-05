Государство должно быть заинтересовано в развитии независимых СМИ

В 1993 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 мая Всемирным днем свободы печати.

Данное решение явилось результатом работы Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая в резолюции 1991 года «О содействии обеспечению свободы печати в мире» признала, что свободная, плюралистическая и независимая печать является необходимым компонентом любого демократического общества.

Комментируя # на каком этапе своего развития находятся СМИ в Азербайджане, и как они развиваются, эксперт по СМИ, председатель Объединения Журналистов «Yeni Nəsil» Ариф Алиев сказал, что азербайджанские независимые СМИ старше, чем само государство.

«Под конец распада СССР были созданы такие газеты как «Азербайджан», «Одлар юрду», «Азадлыг» и так далее. Они родились во чреве СССР. Быстрый темп был взят в начале 90-х годов и достиг своего пика в конце 90-х», — сказал эксперт.

По его словам с начала 2000-х годов, начался постепенный регресс и, к сожалению, сегодняшние СМИ ни по доходам, ни по качеству нельзя сравнивать с тем временем.

«Это был «золотой период» азербайджанской журналистики. В то время качество и влияние СМИ было высоким, и я бы даже сказал самым высоким на Южном Кавказе. СМИ имели влияние в принятии политических решений на самом высоком уровне», — вспоминает эксперт.

А.Алиев подчеркнул, что все изменилось, когда СМИ постепенно начали терять свою независимость и экономическую самостоятельность.

«СМИ стали зависимы от финансово-политической элиты. Свободная медиа – это одна из основ независимости страны, точно также как и сильная экономика, армия и так далее. Разве не независимые СМИ помогли предотвратить попытку военного переворота в Турции, предоставив Эрдогану возможность обратиться к нации, практически из изоляции? Но, к сожалению, у нас понимания этого не было, сегодня, кажется, оно приходит. В отдельных кругах власти стали понимать, что убив независимые СМИ, ты убиваешь все. Видны признаки ослабления тотального контроля над СМИ, постепенно появляется плюрализм», — считает он.

В свою очередь директор информационного агентства «Туран» Мехман Алиев, заявил, что власти довели прессу до критического состояния.

«Свободных СМИ в Азербайджане практически нет, их уничтожили. Отсутствуют условия для развития независимых СМИ, в информсреде превалирует язык вражды и агрессии, продолжается давление на журналистов. В целом ничего хорошего. Но это не означает, что власти смогли установить контроль над информпространством», — подчеркивает он.

Директор «Туран» считает, что с развитием соцсетей, и активностью граждан в этих сетях, государство столкнулось с тем, что потеряло влияние на формирование общественного мнения.

«Общество сейчас само формирует определенное мнение, и власти им в этом помогают своими деструктивными действиями. Государственная политика по отношению к СМИ должна быть изменена, и государство должно быть заинтересовано в развитии независимых СМИ в Азербайджане», — резюмировал он.