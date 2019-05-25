Государство будет финансировать проекты молодежи

Отбор студентов, желающих учиться за границей, будет полностью прозрачным. Критерии отбора отражены на сайте Фонда молодежи Азербайджана. Весь конкурс будет сниматься на видео.

Об этом Oxu.Az заявил исполнительный директор фонда Фарид Джафаров.

По его словам, для повышения прозрачности во время отбора студентов будут приглашены представители соответствующих госучреждений, неправительственных организаций и общественного сектора:

«Трудно сказать, сколько человек будет финансироваться в рамках конкурса на обучение за рубежом, потому что размер платы за обучение в разных странах различен. Выбор специальностей осуществляется в соответствии с потребностями страны».

Ф.Джафаров сказал, что с будущего года фонд будет проводить мероприятия по предоставлению кредитов:

«В соответствии с уставом, подписанным в прошлом году Президентом Ильхамом Алиевым, фонд определил несколько направлений. Сюда также входит финансирование инновационных проектов юридических лиц, созданных молодежью. Фонд ведет переговоры с банками и небанковскими кредитными организациями по этому поводу. В следующем году в данном направлении будет осуществляться финансирование. Здесь три вида кредитов — малые, средние и крупные. Ими могут воспользоваться граждане Азербайджана в возрасте от 18 до 29 лет. Кредиты будут составлять минимум 1000, максимум — 50 000 манатов».