Государственный бюджет не может быть единственным источником инвестиций

«Растущие доходы и расходы народной казны, безусловно, радуют с точки зрения потенциала для наращивания расходов. К тому же сегодня передовые страны изымают из ВВП порядка 50%, а в некоторых случаях до 60% средств. Это говорит о том, что роль государства, фактора инвестиций возрастает в современной мировой экономике. Наш госбюджет также фактически повышает своей удельный вес в расходовании валового внутреннего продукта», — сказал профессор UNEC Эльшад Мамедов по поводу недавнего заявления председателя Счетной палаты Вугара Гюльмамедова.

По свидетельству руководителя парламентского органа финансового контроля, в минувшем году рост доходов и расходов государственной казны отметился наиболее высоким показателем за последние семь лет. «В минувшем году расходы государственного бюджета были исполнены на 98,4%. Это положительный показатель. Прежде всего, отчетный год характеризуется тем, что темпы роста расходов госбюджета превышают темпы роста ВВП. По сравнению с предыдущим годом темпы роста расходов прошлого года на 15,8 процентных пункта превысили темпы роста ВВП», — подчеркнул председатель СП.

Касаясь расходной части бюджета, ученый отметил, что удельный вес расходов госказны в использовании ВВП достигает у нас 32 — 33%, но потенциал прироста есть, и страна должна постепенно прийти к показателям экономически развитых государств. Словом, прирост бюджета возможен и желателен, и для этого имеются все соответствующие предпосылки.

Переходя к структурным моментам, собеседник отметил подвижки по ненефтяному сектору, а также благоприятный мультипликативный эффект от увеличения нефтяных доходов для наращивания ненефтяных поступлений. «Однако имеется еще один момент, также заслуживающий внимания, — сообщил Э. Мамедов. — Дело в том, что значительная часть прироста внутренних инвестиций приходятся на государство, т.е. на государственный бюджет».

По мнению ученого, использовать для инвестиций только лишь государственный бюджет неправомерно с точки зрения современной экономики, и для решения проблемы требуется адекватная денежно-кредитная политика: «Мы должны постепенно отходить от практики, когда государство берет на себя наращивание инвестиций. Думаю, для этого банковский сектор должен существенно нарастить удельный вес именно инвестиционных кредитов в своем кредитном портфеле и активах».

По мнению Э. Мамедова, недопустимо, чтобы в структуре банковских активов преобладали такие сферы, как потребительское кредитование, тем более учитывая критический удельный вес импорта на потребительском рынке. В результате этого население теряет возможности для накапливания и инвестиций, а значительная часть доходов наших граждан идет на обслуживание потребительских, ипотечных кредитов и других направлений, не имеющих отношения к наращиванию деловой и инвестиционной активности, а в большей степени ориентированных на обслуживание импорта.

«Наряду с наращиванием государственных расходов необходимо увеличивать частные инвестиции, — полагает профессор. — Внутренние инвестиции являются основным двигателем развития мировой экономики, нам же для этого необходимо усилить внутреннее кредитование, смягчив денежно-кредитную политику и развернув инвестиционную активность путем кредитования реального сектора. Отмечу, что иных реальных альтернатив наращивания инвестиций, кроме смягчения денежно-кредитной политики и дифференцированного подхода к кредитованию, мировая практика не знает».

Потенциал для прироста национальной экономики есть, уверен собеседник, но для этого нужно комбинированно увеличивать и частные, и государственные инвестиции. Однако известно, что самым непроходимым местом экономики является именно денежно-кредитная политика. Во многом успех осуществляемых преобразований будет зависеть от решения этой проблемы, а именно, адекватности и успешности реализации денежно-кредитной составляющей управления макроэкономикой страны.