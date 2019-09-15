Госслужба vs частный сектор: что выбирают граждане Азербайджана?

В условиях, когда спрос на рынке труда значительно превышает предложение, найти работу нелегко, а ту, которая устраивала бы по большинству параметров сложно вдвойне.

Согласно недавнему исследованию о трудовых предпочтениях россиян, все больше граждан России уходят из частного сектора в государственный. Специалисты считают, что потеря интереса к работе на предпринимателей связана с повышением НДС, вялым деловым климатом, снижением спроса и слабой доступностью финансирования.

В нашей стране в последнее время тоже наблюдается тенденция ухода специалистов из частного сектора в государственный. Об этом «Зеркало» сказал председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев.

«Психология человека такова, что ему нужна стабильность, по крайней мере, большому проценту людей. В госструктурах ситуация как раз более стабильная. Да, зарплаты там ниже, чем в частном секторе, но нередко есть возможность заработать где-то еще, помимо основной работы. К тому же на госслужбе предоставляют льготы, которых нет у частников», — отметил он.

По его словам, госструктуры нуждаются в высококвалифицированных кадрах, а эти кадры у нас куются изначально обычно в частном секторе.

«Даже если судить по такой сфере, как медиа, то за последний год немало журналистов перешли с негосударственной работы на государственную. Так, сотрудник ATV стал главой пресс-службы «Азеригаз». Подобное наблюдается и в других секторах».

Н.Агаев подчеркнул, что в госсектор уходит именно молодежь. Их привлекает тот факт, что такая работа способствует зарабатыванию положительного имиджа. Средний возраст госслужащего, как говорит эксперт, 50 лет, это люди советской формации. Нужны новые кадры, новая кровь, уверен он.

А вот по мнению вице-президента Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдина Исмаилова, в нашей стране нет такой тенденции, как в России.

«Но это не потому что люди не хотят работать в госсекторе, желающих было бы много. Все дело в том, что госпредприятий в Азербайджане очень мало. Большинство из тех, что были построены и успешно функционировали в советское время давно закрыты, и граждане, которые там трудились, вынуждены были искать себе новую работу»,- заявил он #.

По его словам, у нас частные предприятия иногда открывают с такой помпой, как будто речь идет о государственных масштабных объектах. А вот последние действительно были бы нужны, ведь госпредприятия работают в интересах государства.

«В России работников в госучреждениях привлекают социальные пакеты, у нас же это в принципе не развито. Если говорить о том, что в госучреждениях более привлекательные условия труда, такие как пятидневная рабочая неделя, восьмичасовой рабочий день и положенные отпуска, то во всем этом между частными и госучреждениями не должно быть никакой разницы. И те, и другие обязаны следовать Трудовому Кодексу Азербайджанской Республики».

Другое дело, по словам Дж.Исмаилова, если речь о неофициальной работе, но там не будет не только вышеперечисленного, но и главного – пенсионных накоплений.

«Кстати, иногда и на официально зарегистрированном предприятии человека могут не оформить как работника, потому важно этот момент проверить, чтобы потом не оказаться в подвешенном состоянии»,- сказал эксперт.

Дж.Исмаилов не считает, что работать на государство престижнее, чем на частный сектор, если речь не о больших совместных предприятий.

Экономист Фуад Ализаде отметил #, что у нас мало кто захочет уйти из частного сектора в государственный, так как частники получают более высокую зарплату. Он отметил, что некоторые госслужащие имеют дополнительный доход, например, врач может работать и в госбольнице, и в частной клинике, а педагог, трудящийся в школе, подрабатывать репетиторством. Но представители других профессий обычно не имеют дополнительный доход, хотя если у них есть свободное время и желание увеличить свое благосостояние, по закону они имеют на это право.

«Те же врачи и нефтяники, трудящиеся в частных компаниях зарабатывают больше, чем на госпредприятиях. Конечно, есть и люди, которым больше по душе работа в госсекторе из-за ряда льгот. Скажем, те, кто проработали в некоторых госучреждениях и на предприятиях несколько лет могут претендовать на льготное жилье. Этот сектор считается более стабильным, зато в частном секторе более широкий размах»,- сказал Ф.Ализаде.

По словам экономиста Натига Джафарли, нельзя в этом плане сравнивать российскую и азербайджанскую экономику. В Азербайджане количество крупных компаний ограничено, сказал он #.

«У нас есть SOCAR, Азерсу, Азенерджи и еще несколько крупных компаний. В России же их намного больше — это такие гиганты как Роснефть, Газпром, Лукойл и т.д., в которых трудится огромное количество людей. В Азербайджане,- говорит эксперт, — переход большого количества людей из частного сектора в государственный невозможен уже исходя из структуры отечественной экономики».

У нас и больших частных холдингов мало, — подчеркивает Н.Джафарли, — а вот малый и средний бизнес на сегодняшний день в Азербайджане доминируют, и эта тенденция продолжится.

«Азербайджанцы вообще предпочитают открывать свой бизнес, хотя работа на себя связана с большими рисками, чем работа на государство. В последнем случае человек приобретает стабильность, но может проиграть в заработке. Однако малый и средний бизнес нужно стимулировать»,- отмечает экономист.

Во-первых, нужен выход к дешевым и длинным кредитам, и для того необходимо принятие специальных программ. Сейчас, как заявил Н.Джафарли, 47% кредитов в Азербайджане – потребительские, и эта тенденция несет для себя опасности для банковского сектора. Вполне возможно, что в ближайшем будущем он опять столкнется с проблемой невозвратных кредитов.

«Пока банковский сектор не стимулирует развитие малого и среднего бизнеса, об особых успехах в его работе говорить нельзя. Также нужно подвести налоговое и таможенное законодательство под потребности такого бизнеса»,- резюмировал эксперт.