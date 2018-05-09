Госсекретарь США прибыл в Пхеньян

Майк Помпео прибыл в КНДР для подготовки будущей встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Последний визит на подобном уровне состоялся 18 лет назад.

Государственный секретать США Майк Помпео в среду, 9 мая, прибыл в Пхеньян по приглашению руководства КНДР. Цель визита — подготовить встречу президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, написал Помпео в Twitter.

В ходе поездки Помпео проведет переговоры с «высокопоставленными представителями» КНДР. Последний визит на подобном уровне состоялся в 2000 году, когда бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт посетила КНДР и встретилась с Ким Чен Иром.

Накануне Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме заявил о развитии отношений между КНДР и США. По его мнению, «добиться прозрачного и безопасного будущего» помогут в том числе Китай, Южная Корея и Япония.

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