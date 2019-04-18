Госсекретарь США предложил провести очередную встречу по Карабаху в Вашингтоне

«США предложили главам МИД Азербайджана и Армении встретиться в Вашингтоне для продолжения обсуждения по нагорно-карабахскому урегулированию».

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на пресс-конференции в Варшаве.

Комментируя ход переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию, глава МИД отметил встречу, состоявшуюся 15 апреля в Москве.

«Нам нужен прорыв в переговорах. Я могу сказать, что не столь позитивно настроен по этому поводу, но если говорить реалистично, нужно удвоить усилия. Это делает Россия — на последней встрече принимал участие глава МИД России Сергей Лавров. А вчера мы получили приглашение от США посетить Вашингтон, где госсекретарь США также намерен внести свой вклад для продвижения переговоров», — заявил Э. Мамедъяров.