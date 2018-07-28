Господи, сколько же их?!

Чуть ли не ежедневно полицейские сводки страны приносят новые сообщения о задержании очередного торговца, а чаще торговки «живым товаром». На это раз сотрудники Управления по борьбе с торговлей людьми МВД Азербайджана в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали жительницу Агдамского района Гюляр Мамедову, занимавшуюся вербовкой женщин и отправкой их в Турцию, где последние принуждались к проституции.

На минувшей неделе из Турции в Баку были депортированы 14 азербайджанок. Бюро нравов районного управления полиции Карса провело операцию в одном из ночных клубов, расположенном в квартале Карадаг. Как сообщают местные СМИ, в ходе операции была задержана 31 «ночная бабочка», не имеющая разрешения на работу. В числе задержанных 14 — граждане Азербайджана, 4 — России, 2 — Грузии, 7 — Армении, 3 — Узбекистана и 1 — Молдовы. После оформления протоколов женщины были депортированы из страны.

Между тем, в эти дни в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается процесс по делу 35-летней Рухангиз Расуловой, обвиняемой в причастности к сексуальной эксплуатации женщин в подпольных борделях турецкого города Шанлыурфа, находящегося недалеко от границы с Сирией. Жертвами ее криминального бизнеса стали Хатира Абдуллаева, Наргиз Иманова и Алия Ибадова, которые в своих показаниях рассказали, каким образом они попали в сеть «мамы Розы». Как выяснилось, женщины намеревались трудоустроиться в названном городе на фабрику, накопить денег и вернуться на родину. В реальности работать пришлось по другой «специальности», не в цехах предприятия, а в отелях и ночных барах.

Общительной Рухангиз, кстати, владеющей в Баку салоном красоты, не трудно было войти в доверие к своим клиентам. «Живым товаром» она выбирала привлекательных женщин с материальными проблемами. При общении ей не трудно было выяснить эти факты. И вот ничего не подозревавшая «троица», отправляется в Турцию «за длинной лирой»…

По словам жертв, доморощенная «мама Роза» получала по 1000 долларов в месяц с каждой эксплуатируемой ей «путаны». Для этого она снимала квартиру, куда приглашала клиентов для своих «секс-рабынь». Она припугнула их связями в полиции и «крышей» в бизнесе. Но через пару месяцев Наргиз Имановой удалось сбежать оттуда и добраться до Баку, где она рассказала полиции о случившемся.

В ходе судебного разбирательства были указаны имена еще нескольких азербайджанок, являющихся хозяйками борделей не только в Шанлыурфе, но и Адане, Измире, Стамбуле, Эскишехире, Трабзоне.

Азербайджан в международных отчетах по торговле людьми классифицируется как страна-поставщик «живого товара». Основными странами назначения жертв трафикинга является Турция, ОАЭ, Пакистан, Иран и Индия.

Согласно официальным данным, в Азербайджане в 2015 году было выявлено 108 фактов торговли людьми, что на 22% больше по сравнению с показателями 2014 года. В 2016 году был зафиксирован 141 факт торговли людьми, что на 29,4% больше по сравнению с показателем 2015 года. За прошлый год было выявлено 142 преступных факта, связанных с торговлей людьми, 6 – с принуждением к труду, а также 26 фактов, связанных с подтасовкой документов в связи с торговлей людьми. Было обезврежено 8 преступных групп, занимающихся этим.

В общей сложности, за последние 12 лет всего в стране было выявлено 1078 фактов торговли людьми. Определена 761 жертва торговлей людьми. Свыше 100 преступных группировок привлечены к уголовной ответственности.

Статистика показывает динамику роста в сфере торговли людьми, что не может вызывать двоякое ощущение. Чем активнее наша доблестная полиция борется с этим позорным явлением, тем привлекательнее становится этот бизнес, раз сутенеры не задумываясь о последствиях занимаются поставкой «товара» в восточные отели. Оно, конечно, понятно — работа не пыльная, к тому же прибыльная. О масштабе трафикинга говорят сообщения зарубежных СМИ об арестованных и депортированных азербайджанских «жриц любви». Поэтому можно предположить, что на скамейку подсудимых попадают единицы.

Другая деталь – становится больше женщин, которые осознанно идут на такую работу. Пройдя «курс обучения» они привлекают к этим занятиям своих подруг и знакомых.

А в чем причина проблемы? Ведь не станет же кто-то всерьез утверждать, что хлеб, заработанный проституткой, так уж сладок. Тогда из-за чего?

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