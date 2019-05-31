Госпитализирован главный тренер сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев попал в больницу из-за проблем со здоровьем.

Специалист был госпитализирован в связи с нарушением кровообращения, вызванным травмой, которую он получил на одной из тренировок. Наставника национальной команды поместили в стационар в университетской больнице во Фрайбурге.

По словам источника, из-за проблем со здоровьем Лев пропустит ближайшие матчи сборной Германии в отборочном турнире чемпионата Европы – 2020. 8 июня его команда сыграет на выезде с Беларусью, а 11 июня примет в Майнце Эстонию.

| 2019-05-31T14:10:40+00:00 31 мая 2019, 14:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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