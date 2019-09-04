Госнефтефонд увеличил реализацию долларов на волне импорта

В преддверии учебного года в Азербайджане наблюдается традиционный рост импорта. На это указывают возросшие продажи доллара по линии Государственного нефтяного фонда, сказал # Исполнительный секретарь движения Республиканская альтернатива (REAL) Натиг Джафарли.

Между тем по данным суверенного фонда в последний месяц лета ГНФАР продал на валютных аукционах Центрального Банка 815,4 млн. долларов, увеличив реализацию американской валюты в 1,8 раза, на 380 млн. 500 тыс. долларов. Примечательно, что рост валютных продаж превзошел показатели прошлого года. Так, по сравнению с августом минувшего года фонд увеличил продажу валюты на 81 млн. 700 тыс. долларов или на 11,1%. Однако спрос на доллар в текущем году все же меньше, чем в прошлом, поскольку в целом за восемь месяцев Госнефтефонд продал на валютных аукционах 3 млрд. 893 млн. 900 тыс. долларов. И если сравнивать с отчетным отрезком времени прошлого года, это меньше на 350 млн. 900 тыс. долларов.

Касаясь обстоятельств резкого увеличения объемов проданной валюты, Джафарли сообщил, что предсказывал такой сценарий в августе. Он также отметил, что по сравнению с июлем, в августе Госнефтефонд увеличил продажи долларов на 87,5%.

«Есть две основные причины такого роста. Во-первых, август в нашей стране является временем отпусков. Граждане выезжают за границу и пропорции экспорта иностранной валюты увеличиваются. Иными словами, наше население расходует на заграничный отдых примерно столько же валюты, сколько страна получает от туристов. Наконец, в условиях отсутствия местного производства, к началу нового учебного года Азербайджан вынужден импортировать школьные принадлежности, одежду, обувь и пр. С началом осени возрастает спрос на сезонные товары», — пояснил экономист.

С его слов, традиционно на июль-август приходится наплыв импорта школьных товаров, одежды для учащихся, поскольку 1 млн. 300 тыс. школьников, студентов и преподавателей готовятся к началу нового учебного года. Этим, собственно, объясняется спрос на иностранную валюту. При этом уже в первые недели сентября спрос на доллары, обусловленный упомянутыми причинами, ожидаемо падает. И этому есть объяснение — завершается импорт продукции, снижается потребность в иностранной валюте у среднего и мелкого бизнеса, продажи долларов по линии Госнефтефонда сокращаются.