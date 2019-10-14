Госминистр: Между Грузией и Азербайджаном нет нерешаемых вопросов

«Считаю, что между Грузией и Азербайджаном нет нерешаемых вопросов».

Об этом заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Грузии Кетеван Цихелашвили, отвечая на вопрос о храмовом комплексе Кешикчидаг.

По ее словам, текущие вопросы должны быть решены в рамках переговоров, добрососедских отношений и диалога.

Госминистр отметила, что ведутся интенсивные переговоры между двумя странами касательно границ: «Вопрос очень сложный, однако я уверена, что будет достигнута договоренность».(report)

| 2019-10-14T14:27:13+00:00 14 октября 2019, 15:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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