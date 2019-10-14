Госминистр: Между Грузией и Азербайджаном нет нерешаемых вопросов

«Считаю, что между Грузией и Азербайджаном нет нерешаемых вопросов».

Об этом заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Грузии Кетеван Цихелашвили, отвечая на вопрос о храмовом комплексе Кешикчидаг.

По ее словам, текущие вопросы должны быть решены в рамках переговоров, добрососедских отношений и диалога.

Госминистр отметила, что ведутся интенсивные переговоры между двумя странами касательно границ: «Вопрос очень сложный, однако я уверена, что будет достигнута договоренность».(report)