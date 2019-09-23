Госкомтаможня Азербайджана провела очередной экзамен для сотрудников компаний

В Государственном таможенном комитете был проведен седьмой экзамен для специалистов по таможенному оформлению компаний, занимающихся таможенным представительством, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на комитет.

По данным комитета, в экзамене приняли участие 55 человек. В целом до сегодняшнего дня из 525 участников экзаменов 229 получили высокие оценки.

Экзамен прошел под контролем руководителей Главного управления Государственного таможенного комитета и представителей соответствующих органов.

Целью экзаменов является формирование и усовершенствование института таможенного представительства, повышение знаний и навыков, действующих в этой сфере сотрудников компаний, соответствие их деятельности существующему законодательству и международным стандартам.

| 2019-09-23T10:09:24+00:00 23 сентября 2019, 12:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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