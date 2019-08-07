Госкомитет по работе с религиозными структурами разъяснил суть праздника Гурбан

Представление о Гурбан байрамы, как «празднике мяса» лишает его сути.

Как передает в среду Trend, об этом сказал первый заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Саяд Салахлы на конференции на тему «Религиозные праздники, традиции и современность».

Салахлы отметил, что, праздники Гурбан и Рамазан — два самых значимых религиозных праздника Азербайджана — отмечают во всем исламском мире. «К сожалению, некоторые считают Гурбан байрам «праздником мяса». Но такой подход уводит от истинной сути праздника.

По существу, пророк Ибрагим хотел доказать свою преданность Богу. В прошлом мясо ели богатые люди. Аллах, же даровал этот праздник, чтобы и бедные люди ели мясо.

Праздник Рамазан также нельзя рассматривать, как праздник диеты. Рамазан — испытание, ниспосланное человеку Аллахом».

В заключение Салахлы отметил, что праздники Гурбан и Рамазан в Азербайджане отмечаются на государственном уровне.

| 2019-08-07T12:33:44+00:00 7 августа 2019, 13:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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