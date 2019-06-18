Госдума РФ одобрила приостановку договора о РСМД

Госдума РФ поддержала законопроект о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). На пленарном заседании во вторник, 18 июня, документ одобрили все фракции парламента и три его комитета — по международным делам, по обороне, а также по безопасности и по противодействию коррупции, сообщается на сайте Госдумы.

Законопроект, который внес президент Владимир Путин, призван «защитить национальные интересы нашей страны», отмечается в сообщении. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, Россия «сделала все для того, чтобы сохранить» взятые при подписании ДРСМД обязательства, «но действия США повлекли нарушения этого договора, а наши неоднократные предложения сохранить договорные обязательства не увенчались успехом».