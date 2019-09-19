Госдума ратифицировала «Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря»

Государственная Дума России в ходе голосования единогласно проголосовала за ратификацию «Конвенции о правовом статусе Каспийского моря», сообщает Report.

Выступившие в ходе сессии российские парламентарии указали на важность и необходимость ратификации документа с целью расширения и углубления сотрудничества России с другими прикаспийскими государствами, в том числе и Азербайджаном.

Отмечалось, что соглашение поможет укрепить безопасность в каспийском регионе, укрепить сотрудничество между прикаспийскими странами в области экономики и торговли.

Конвенция была подписана в городе Актау 12 августа 2018 года.

| 2019-09-19T15:46:51+00:00 19 сентября 2019, 18:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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