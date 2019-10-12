Госдума проводит опрос о возвращении смертной казни в РФ

80% респондентов считают, что в России необходимо вернуть смертную казнь для педофилов и преступников, убивших детей, сообщает РИА Новоси.

Отмечается, что опрос опубликован на официальной странице Госдумы в VK.

К настоящему времени в голосовании приняли участие более 64 тысяч человек. Более 50 тысяч респондентов дали положительный ответ, около 11 тысяч высказались против, еще две тысячи выбрали пункт «ответ в комментариях».

Уточняется, что вопрос о возможности отмены в РФ моратория на смертную казнь стал обсуждаться после убийства девятилетней девочки в Саратове.

Напомним, утром в среду, 9 октября, девочка пропала по дороге в школу. Ее тело со следами насильственной смерти обнаружили в ночь на пятницу, 11 октября, в гараже недалеко от дома, где жил ребенок. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении убийства задержан 35-летний ранее судимый мужчина. Он признался в содеянном (aif.ru)