Госдепартамент США обнародовал доклад о правах человека в мире

Госдепартамент США рисует мрачную картину в своем ежегодном докладе о ситуации с правами человека в сегодняшнем мире.

В частности, авторы доклада выражают беспокойство по поводу ситуации в Венесуэле, обращая внимание на такие нарушения, как внесудебные казни, подавление свободы слова и ограничение участия в политической жизни страны. В докладе отмечается, что прошедшие 20 мая 2018 года президентские выборы, по итогам которых был переизбран Николас Мадуро, были проведены с серьезными нарушениями. Оппозиция бойкотировала голосование, а мировое сообщество осудило его результаты.

В разделе, посвященном Ирану, авторы доклада отмечают, что «ситуация с правами человека остается крайне неудовлетворительной, а в некоторых областях усугубилась».

В докладе упоминается громкое дело иранского юриста Насрин Сотуде, которая защищает интересы политзаключенных и женщин, уличенных в нарушении закона об обязательном ношении хиджаба. Ее арестовали 13 июня 2018 года по обвинениям, связанным с национальной безопасностью, а на днях приговорили к 38 годам тюрьмы и 148 ударам плетью.

Госдепартамент также отмечает активизацию притеснений мусульманских меньшинств в Синьзянском автономном районе Китая. «По имеющимся сообщениям, власти произвольно задержали от 800 000 до 2 миллионов уйгуров, этнических казахов и других мусульман, поместив их в концентрационные лагеря с целью лишить их религиозной и этнической идентичности», – говорится в тексте доклада.

Госсекретарь Помпео отметил, что в плане нарушений прав человека Китай «играет в собственной отдельной лиге».