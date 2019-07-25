Госдепартамент считает, что «Аль-Каида» стала сильнее, пока мир боролся с ИГ

Террористическая группировка «Аль-Каида» за последние пять лет укрепила свой потенциал на фоне того, что мировое сообщество было сконцентрировано на борьбе с террористической организацией «Исламское государство». Такое мнение выразил в среду координатор Госдепартамента по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс, передает РИА Новости.

«В то время как последние пять лет все внимание мировой общественности было сосредоточено на ИГ, «Аль-Каида» потихоньку укрепила свои возможности <…> чтобы вновь заявить о себе как об идеологическом и оперативном авангарде мирового джихадистского движения», — говорится в письменном заявлении Сейлса, подготовленном к состоявшимся в среду слушаниям в одном из подкомитетов комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Как отметил Сейлс, на сегодняшний день «сеть «Аль-Каиды» насчитывает больше членов», чем во время терактов 11 сентября 2001 года, и группировка продолжает использовать зоны конфликтов и «слабые места в системе безопасности для вербовки, финансирования и планирования атак».

При этом координатор Госдепа добавил, что ИГ все еще «остается глобальной угрозой, способной на теракты» против США и их союзников. По словам Сейлса, апрельские теракты на Шри-Ланке и «последующее видеообращение главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади подкрепляют тот факт, что ИГ пытается сохранять свои возможности, влияние и значимость через группировки и сети за пределами Ирака и Сирии».