Госдепартамент продлил на 120 дней разрешение Ираку на импорт энергоносителей из Ирана

Госдепартамент в субботу подтвердил информацию о продлении на 120 дней разрешения Ираку на импорт энергоносителей из Ирана в обход американских санкций.

«Дополнительное 120-дневное разрешение позволит Ираку продолжать оплачивать импорт электроэнергии из Ирана, — заявил корреспонденту ТАСС представитель американского внешнеполитического ведомства. — Несмотря на то, что это исключение призвано снизить энергодефицит Ирака, мы продолжаем обсуждать санкции в отношении Ирана с нашими партнерами в Ираке».

В Госдепе также отметили, что США продолжают работать с Ираком над тем, чтобы «покончить с его зависимостью от иранского газа и электричества и повысить его энергонезависимость». Как считают в Госдепартаменте, расширение использования своих собственных природных ресурсов и диверсификация импорта энергоносителей «укрепят иракскую экономику, а также будут способствовать единому, демократическому и процветающему Ираку, свободному от злонамеренного влияния Ирана».

Ранее о продлении разрешение Ираку на импорт иранского газа и электричества сообщила газета Daily Star.

В декабре прошлого года и в марте нынешнего Вашингтон уже принимал решение на 90 дней вывести Ирак из-под санкций, ограничивающих покупку энергоносителей у Ирана.

Ежедневно из Ирана по трубопроводу поставляется 28 млн куб. м газа, предназначенных для иракских теплоэлектростанций. Кроме того, Ирак напрямую импортирует 1300 мегаватт иранской электроэнергии. Хроническая нехватка электроэнергии нередко оставляет горожан без электричества на 20 часов в сутки. В прошлом году перебои в электроснабжении стали главной причиной массовых протестов в южных районах страны.