Госдепартамент призвал руководство Facebook и Twitter отключить аккаунты Роухани и Зарифа

США призывают администрацию Facebook, Twitter и Instagram заблокировать аккаунты иранских руководителей за отключение интернета в Иране. Об этом заявили в субботу в Госдепартаменте.

Ведомство разместило в Twitter соответствующее обращение спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука. «Этот очень лицемерный режим. Власти блокируют интернет, в то время как сами продолжают использовать аккаунты в социальных сетях, — сказал он. — Мы призываем Facebook, Twitter и Instagram заблокировать аккаунты верховного лидера Али Хаменеи, главы МИД [Мохаммада Джавада] Зарифа, президента [Хасана] Роухани до тех пор, пока они не восстановят интернет для своего народа».

Министерство финансов США 22 ноября объявило о включении в свой санкционный список министра информационно-коммуникационных технологий Мохаммада Джавада Азари Джахроми. По данным ведомства, министр причастен к ограничению доступа к интернету для граждан Ирана. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.(ТАСС)