Госдепартамент приветствует одобрение Сенатом протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО

Госсекретарь Майк Помпео в среду приветствовал одобрение Сенатом протокола о присоединении Северной Македонии к договору НАТО. Об этом говорится в заявлении, которое было опубликовано Госдепартаментом, сообщает Голос Америки.

Одобрение, полученное вчера в Сенате, «подчеркивает приверженность США трансатлантической безопасности и представляет собой важный шаг вперед в превращении Северной Македонии в союзника НАТО», говорится в заявлении.

Помпео добавил, что США всячески «поддерживают продолжающееся продвижение Северной Македонии к более тесной интеграции с Трансатлантическим сообществом». Балканская страна, ранее входившая в состав Югославии, демонстрирует «приверженность демократическим принципам и верховенству закона», а также вносит вклад в поддержание мира и стабильности во всем регионе.

США рады приветствовать Северную Македонию в качестве будущей страны НАТО. Республика станет 30-й по счету страной в составе военного альянса.