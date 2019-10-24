Госдепартамент приветствует одобрение Сенатом протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО

Госсекретарь Майк Помпео в среду приветствовал одобрение Сенатом протокола о присоединении Северной Македонии к договору НАТО. Об этом говорится в заявлении, которое было опубликовано Госдепартаментом, сообщает Голос Америки.

Одобрение, полученное вчера в Сенате, «подчеркивает приверженность США трансатлантической безопасности и представляет собой важный шаг вперед в превращении Северной Македонии в союзника НАТО», говорится в заявлении.

Помпео добавил, что США всячески «поддерживают продолжающееся продвижение Северной Македонии к более тесной интеграции с Трансатлантическим сообществом». Балканская страна, ранее входившая в состав Югославии, демонстрирует «приверженность демократическим принципам и верховенству закона», а также вносит вклад в поддержание мира и стабильности во всем регионе.

США рады приветствовать Северную Македонию в качестве будущей страны НАТО. Республика станет 30-й по счету страной в составе военного альянса.

| 2019-10-24T00:13:44+00:00 24 октября 2019, 04:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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